Cingolani sulla questione rigassificatori | ' Ci serve Piombino'

- Il ministro della transizione ecologica tranqullizza sull'inverno per il nostro Paese ma avverte che bocciare il rigassificatore di Piombino sarebbe un ...... firmato il 6 ottobre 2022 dal ministro, le date entro cui si può accendere il ... L'italia è suddivisa in sei zone climatiche , basatemedia delle temperature giornaliere, in base alle ...Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende dal rigassificatore di Piombino. Se lo avremo e non riusciremo a usarlo, sarà un suicidio. afferma Cingolani ...Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, assicura che l'Italia è al sicuro per l'inverno sul fronte del gas: ma è davvero così I dubbi su riduzione dei consumi e prezzi.