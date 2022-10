Archiviare Dall’Oglio? Una sconfitta per tutti Il commento di Cristiano

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) C’è un giorno che ricordo bene. È il giorno in cui, con sorpresa, lessi su La Croix che alcuni amici di Paolo, da una Raqqa ormai conquistata dall’Isis, riuscirono a fuggire e a portare all’ambasciata italiana a Parigi alcuni effetti personali di padre: furono consegnati alcuni anni dopo alla sua comunità, qui a Roma. Forse quegli effetti, compresi telefono e tablet, non contenevano elementi decisivi per appurarne la sorte, ma l’odierna richiesta di archiviazione dell’inchiesta su padre Paolo per l’impossibilità di appurare a tanti anni di distanza il suo destino mi ha subito fatto tornare questo dettaglio. È quindi una richiesta che in chi scrive crea un sommovimento. Ma quale esattamente? Dopo averci pensato, direi dolore, tanto. Non per la speranza che la giustizia riuscisse ad appurare oggi ciò che in nove anni non si è ...