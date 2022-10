Al via Babylon Berlin 4 su Sky Atlantic e Now | i nuovi episodi del dramma tedesco dall’11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022)4 debutta l’11in Italia, in esclusiva su Skye in streaming su Now: si tratta della quarta stagione per l’apprezzato noir Sky Originalambientato nel primo Dopoguerra a cavallo fra gli anni ’20 e 30 del Novecento, sul finire della Repubblica di Weimar. Ispirata alla serie di romanzi bestseller di Volker Kutscher, edita in Italia da Feltrinelli,è stata ideata da Henk Handloegten, Tom Tykwer e Achim von Borries ed è considerata la serie più ambiziosa e fortunata tra le produzioni televisive tedesche, nata dalla collaborazione tra Sky Deutschland e Beta Film. La programmazione di4 parte l’11coi primi duee ...

Libero Magazine

... il Marvellous Island a Parigi, l'Untold in Transilvania, il Gardens ofad Amsterdam, lo ... la LILT, l'HOSPICE didelle Stelle e l'associazione IKSDP (International Kenya Scout Development ...... il Marvellous Island a Parigi, l'Untold in Transilvania, il Gardens ofad Amsterdam, lo ... la LILT, l'HOSPICE didelle Stelle e l'associazione IKSDP (International Kenya Scout Development ... Babylon Berlin, al via la quarta stagione: le cose da sapere In Italia su Sky arriva Babylon Berlin 4: scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e lo streaming dei nuovi episodi della serie tedesca ...Multischermo / Tratta dal romanzo di Volker Kutscher la serie è arrivata alla quarta stagione, su Sky Babylon Berlin è stata fin dal suo apparire (2017) una delle serie più rilevanti in Europa, per co ...