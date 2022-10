Ucraina | attacco ponte Crimea | Medvedev | ' risposta sarà distruzione terroristi'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mosca, 10 ott. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha definito l'di sabato aldi"un attoco e un sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev". Di conseguenza, ha affermato, "ladella Russia non può che essere ladiretta dei. Questo è ciò che i cittadini russi si aspettano". "L'autore di questo crimine è lo Stato 'fallito' dell'- ha aggiuntoparlando con la giornalista Nadana Friedrichson, che ha pubblicato l'intervista sul suo canale Telegram - Sulle responsabilità di questo attoco non ci sono dubbi e non c'erano. Tutti i rapporti e le conclusioni sono state ...

L'allarme aereo non si placa in tutta l'. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro ...L'allarme aereo non si placa in tutta l'. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono ... Il messaggio è accompagnato da un video che mostra le conseguenze dell'a Kiev: auto ...Mosca, 10 ott. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito l’attacco di sabato al ponte di Crimea “un atto terroristico e un sabotaggio commesso dal re ...Al di là di ciò che verrà discusso e approvato nel Consiglio di sicurezza odierno, la risposta di Putin all'Ucraina, sull'attacco al ponte di Crimea, è arrivata questa mattina, consegnata da una piogg ...