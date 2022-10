Taiwan | Tsai | lo scontro armato con la Cina non è un' opzione

Agenzia ANSA

Lo scontro armato tra Taiwan e la Cina "non è assolutamente un'opzione", ma "non ci sono margini di compromesso su libertà e democrazia": è il messaggio della presidente di Taipei, Tsai Ing-wen, per Pechino. Il presidente di Taiwan Tsai Ing Wen ha promesso lunedì di aumentare la capacità di combattimento dell'isola e ha affermato che il confronto tra Pechino e Taipei non è «un'opzione».