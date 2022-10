Stefanini Ispi | “Ponte Crimea bersaglio legittimo | colpire civili è ritorsione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – La risposta russa di stamattina all’attacco di sabato aldi Kerch, fra la Russia e la, era prevedibile, ma fra l’una e l’altro “è necessaria una distinzione”. Ne parla con l’Adnkronos Stefano, senior advisor dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (), secondo cui, “mentre ildi Kerch è un– serve infatti all’approvvigionamento delle truppe –obiettivia Kiev o Zaporizhzhia non ha nessuna valenza militare, ma soltanto una intimidatoria”. “Quindi parlare di terrorismo, come ha fatto la Russia, per un’azione che ha causato tre vittime, compreso il conducente dell’autotreno su cui era stata collocato l’esplosivo, è sbagliato – sostiene ...