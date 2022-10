Silk-Faw - Mancano risposte | nulla di fatto all' incontro con gli enti locali

L'incontro programmato oggi tra i vertici dellae i rappresentanti delle istituzioni locali si è rivelato ancora una volta interlocutorio. Secondo quanto appreso da Quattroruote, il meeting non ha sciolto i crescenti dubbi sul destino ...Oggi lunedì 10 ottobre è in programma un nuovo incontro negli uffici della Regione, presso l'assessorato dello Sviluppo economico, sul progetto dia Villa Gavassa di Reggio Emilia, e sarà in parte virtuale per consentire il collegamento in remoto di manager e altre parti interessate, come i delegati della componente cinese della joint ...La joint venture sino-statunitense non ha chiarito i dubbi emersi sul futuro del progetto di Gavassa: per i chiarimenti, bisognerà aspettare almeno la fine di ottobre ...REGGIO EMILIA – Nuovo incontro sul progetto Silk-Faw oggi pomeriggio in Regione. All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e i rappresentanti del Co ...