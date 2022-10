Sesso e mazzette per appalti e permessi a costruire | terremoto nel Napoletano

La Repubblica

La vicenda ricostruita dalle indagini dei carabinieri vede i due al centro di un vorticoso giro di "" per agevolare permessi per costruire, ma anchein cambio di un appalto per la ...La vicenda ricostruita dalle indagini dei carabinieri vede i due al centro di un vorticoso giro di '' per agevolare permessi per costruire, ma anchein cambio di un appalto per la ... Mazzette e sesso nel Napoletano per permessi e appalti: 13 misure cautelari Arrestato il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Scisciano e il suo predecessore. Indagato un consigliere comunale. Incontri con i tecnici esterni in ...La vicenda ricostruita dalle indagini dei carabinieri vede i due al centro di un vorticoso giro di "mazzette" per agevolare permessi per costruire, ma anche sesso in cambio di un appalto per la ...