Seconda giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

OnRugby

Il set vinto in trasferta ed il proverbiale impegno che gli appassionati di Volley hanno da sempre riconosciuto alle lilibetane, sono segnali positivi che nella, al PalaBellina, ..." Alla settimarallentano tutte le "big" del girone A di Eccellenza, come racconta il nostro e ormai ...in classifica, ma non ne approfitta il []... Rugby - Serie A: i risultati della seconda giornata CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna impegnata nella prima sfida casalinga conquista anche la seconda giornata del campionato di Superlega Credem Banca. Per i ragazzi di coach Soli, stesso sest ...E’ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha subito una brusca correzione e si dirige verso un’importante area di supporto. Il Ftse Mib ...