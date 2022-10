Roma – Meleo-Della Casa M5s | “Centro culturale Settecamini | Umberti si intesta meriti non suoi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Il Presidente del Municipio IV ha annunciato con un comunicato trionfalistico l’avvio dei lavori aldi, vantandosi di un cambio di passo rispetto alla nostra amministrazione. Vogliamo rispondere con i fatti. Ildiè stato chiuso durante il mandato M5S perché non era rispondente ai requisiti urbanistici e di sicurezza. Queste condizioni sono state ignorate per anni dalle Giunte a guida Pd finché noi non abbiamo individuato le criticità, stanziato i fondi, bandito la gara e affidato le opere. Oggi i lavori, bloccati da chi governa ormai da un anno, stanno riprendendo vigore solo perché tutte le procedure erano già state espletate, come è possibile leggere sui documenti ufficiali; non certo per...