“Resta quel che resta” | il romanzo riflessivo di Katia Tenti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sovente si sente parlare di patria, ma molti giovani di oggi non sanno nemmeno che cosa sia. Sui libri di scuola, così come in molti poemi si legge tale definizione, ma anche una volta che viene sviscerata a fondo si fa davvero fatica a capire il suo vero e auco valore per il quale in passato tante persone hanno sacrificato se stesse e la loro vita. Anche sui banchi di scuola si tende a studiare poco quei momenti in cui gli italiani, orgogliosi di esserlo, per mantenere la loro identità, combattevano per la loro indipendenza, una parola che affascina ma che nel contempo fa anche paura perché implica coraggio, determinazione e grande maturità. E anche quando lo si appura ci sembra oggi più che mai una scelta coraggiosa ma anche fuori luogo. Oggi che non sappiamo che cosa significhi l’amore per la propria patria e per la propria terra, per i propri usi e per i ...