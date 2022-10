Le relazioni difettose – Friendzone Perché essere perfetti | bravi e compatibili non basta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Cara Ester,Ti scrivo per quella che più che una relazione difettosa, definirei proprio una “non relazione”. Da un annetto ho iniziato a farmi domande su cosa provi davvero per un tizio che lavora nello stesso posto in cui lavoro io (ma con un team diverso dal mio). Dal punto di vista “fisico”, a volte ne sono attratta, a volte no. In ogni caso, probabilmente (soprattutto nel periodo della pandemia che ha ristretto il cerchio delle persone frequentate) averlo vicino, incrociarlo tutti i giorni e relazionarmi a volte quasi solo con lui in pesanti giornate di lavoro, mi ha spinto a una “iper” riflessione sul nostro rapporto, sui miei sentimenti, sui suoi. Sono però consapevole che non ci sono grandi appigli per le mie fantasticherie: capita di uscire insieme, ma sempre con altri amici/colleghi. Se gli propongo qualche evento o uscita, sono più le volte che dice di no (e quella volta che ...