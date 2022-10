Kurt Cobain adesso è vestito Balenciaga

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'opera teatrale Last Days, ispirata all'omonimo film di Gus Van Saint e agli ultimi giorni di vita del frontman dei Nirvana, ha debuttato alla Royal Opera House di Londra. Ma cosa c'entra Demna?

AGI - Agenzia Italia

... quello debitore del suo maggior successo discografico, quell' Unplugged capace di far ballaree Eddie Vedder e di riscrivere la sua storia, trasformando alcuni dei suoi brani più celebri ...Leggi anche Morgan su Giorgia Meloni: "Basta con lo spauracchio del fascismo, è una puttanata pazzesca"è l'ultimo protagonista di 'Ikaros', il podcast di Morgan Un rappresentante del ... La band che suonava con i Nirvana ed era amata da Kurt Cobain Le parole del leader dei Teenage Club, Norman Blake, al Clarin: "All'epoca stavano per essere sopraffatti dal successo che stava per arrivare.." ...Da Wim Wenders ad Alfred Hitchcock fino alle visioni distorte di David Lynch, David Cronenberg e Quentin Tarantino ...