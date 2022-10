Informatici Senza Frontiere | il Festival a Rovereto | programma 2022

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– I Big Data e l’Intelligenza artificiale per il clima, l’ICT per la mobilità, il No code per gli enti non profit, l’Inclusive Design, il Metaverso, la reputazione digitale, il networking: con 26 incontri in tre giorni, da giovedì 20 a sabato 22 ottobre a(TN), ilInternazionaleaffronta il tema della sostenibilità ambientale e sociale delle tecnologie digitali, analizzando i rischi ma anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie emergenti. Oltre agli incontri – con più di 50 ospiti internazionali tra ricercatori e scienziati, divulgatori digitali, filosofi e imprenditori – sono inlo spettacolo “I consumisti mangiano i bambini” del comico e umorista di impegno Diego Parassole; la proiezione del ...

