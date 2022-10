Hamilton e una Mercedes spuntata | ' Troppo lenti in rettilineo'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nell'analisi delle prestazioni in gara, a Suzuka, tra una Red Bull in grado di dominare e sprazzi di buona Ferrari su alcune curve, c'è una Alpine a segnalarsi competitiva.ha chiuso alle ...

Nell'analisi delle prestazioni in gara, a Suzuka, traRed Bull in grado di dominare e sprazzi di buona Ferrari su alcune curve, c'èAlpine a segnalarsi competitiva.ha chiuso alle spalle di Ocon , un quinto posto appena e senza mai l'opportunità di attaccare la A522 molto veloce sul dritto. Sterzi a parte: Ferrari, ...Lewis6 Si affloscia dietro Ocon senza spunto, senza magie, però ci prova . Sebastian ... George Russell 5 Anonimo, supista che esalta il talento non è mai a suo agio con la monoposto sul ...Corre contro la Alpine di Ocon a Suzuka, Lewis. E' una rincorsa impossibile, la monoposto francese è molto più veloce sul dritto ed efficiente in trazione. A Red Bull i complimenti di Hamilton ...Max Verstappen 10 Tutto troppo facile, perché è un mostro da sei vittorie nelle ultime sette gare, che pratica una disciplina a parte, ovvero "guidare la monoposto et al contempo umiliare gli avversar ...