Francesco Totti e Ilary Blasi non si parlano più | ecco come comunicano per i figli

torna a indossare gli scarpini a Trigoria. Non al Fulvio Bernardini però , ma allo Sport City. Infatti, questa sera l'ex capitano giallorosso prenderà parte alla seconda giornata ...Diventa sempre più importante la storia d'amore trae Noemi Bocchi . Stando a quanto riporta La Repubblica il Pupone avrebbe deciso di andare a convivere con la nuova fidanzata, che gli ha fatto dimenticare il lungo e ventennale ...Francesco Totti e Ilary Blasi non si parlano più: come comunicano in merito alla gestione dei tre figli, parlano gli amici dell'ex coppia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...