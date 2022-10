“Disgustosi” GF Vip 7 | beccati sotto la coperta | il momento intimo fa infuriare il pubblico

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Purtroppo per Alberto De Pisis, che è già ben cosciente della situazione e sta cercando di farsene una ragione, il flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele e la sua intensità cresce di giorno in giorno. L’attrazione fisica è alle stelle ormai e i due giovani del GF Vip 7 non si regolano. Ore fa è stato scandalo. Non si parla di altro adesso su Twitter e sul resto dei social che popolano il mondo del web. Se il volto di Forum, sin dall’inizio del GF Vip 7, non ha nascosto il suo lato di amante aperto e fluido, Antonella Fiordelisi soltanto ora si sta lasciando andare. Finalmente si è convinta del suo debole per Edoardo Donnamaria. E non si contiene più. GF Vip 7,hot tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria Le telecamere non abbandonano neanche un istante il quotidiano di ogni vippone attentamente selezionato ...