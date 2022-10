Corea del Nord | al via esercitazioni nucleari tattiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al via leindel. A riferirlo è l’agenzia stampa statalena KCNA. Il leader Kim Jong Un desidera da tempi sviluppare armie ne ha fatto una priorità in un congresso del partito nel gennaio 2021. Al via leindelL’agenzia

LaNord ha dichiarato di aver simulato attacchi "tattici nucleari" nelle ultime due settimane, sotto la supervisione personaleleader Kim Jong Un, in risposta alla "minaccia militare" ...... peraltro di durata limitata, nei quali questa associazione è venuta a mancare: si pensi allaSud, al Cile, oltre che a quanto è accaduto all'Europa nella prima metà'900. La grande ...Al via le esercitazioni nucleari tattiche in Corea del Nord. A riferirlo è l’agenzia stampa statale nordcoreana KCNA.... Extinction Rebellion sono stati arrestati ieri a Melbourne dopo essersi incollati alla copertura protettiva del quadro 'Massacro in Corea' di Picasso nella National Gallery of Victoria in centro ...