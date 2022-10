Agenzia ANSA

L'allenatore del, Xavi Hernandez, nella partita casalinga di mercoledì sera contro l'Inter, valida per il Girone C dellaLeague, non potrà contare su Jules Koundé: il difensore francese, come ...MILANO - Mercoledì (ore 21) al Camp Nou l'Inter di Simone Inzaghi affronterà ilnel primo match di ritorno della fase a gironi diLeague. I nerazzurri, forti dell'1 - 0 nel match giocato a San Siro, si stanno preparando per la grande sfida intanto si avvicina ... Champions: Barcellona contro l'Inter senza Koundé e Kessié Il Barcellona è tornato al successo nel weekend di campionato, ma dall’infermeria non arrivano buone notizie in vista della gara del girone C di Champions League contro l’ Inter. Il tecnico del blaugr ...L'allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, nella partita casalinga di mercoledì sera contro l'Inter, valida per il Girone C della Champions League, non potrà contare su Jules Koundé: il difensore fr ...