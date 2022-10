Calcio | Brighton Problemi cardiaci | Mwepu si ritira a 24 anni

... 24enne centrocampista originario dello Zambia in forza aldi De Zerbi, deve dire addio al. Dopo un malore mentre era in volo con i compagni di nazionale lo scorso mese, il giocatore ...... la chiave per portarlo a. La sua squadra fa mercato col modello Moneyball, e gli ...in provino riescono a fuggire da un'infanzia difficile arrivarono in Austria dove con il mantra ', ...Il giocatore si è sottoposto ad esami dopo un malore mentre era in nazionale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Enock Mwepu, 24enne ...Una notizia shock ha sconvolto il mondo del calcio e in particolare il Brighton di Roberto De Zerbi: il centrocampista Enock Mwepu ...