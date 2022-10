ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2022 | MINA SETTEMBRE 24 | 9%+27 | 9% | FAZIO 11 | 3%+8 | 8% | SCHERZI A PARTE 10 | 5% | BENE AMICI 21 | 4% | SALE DOMENICA IN 18 | 1% | DNARL 17 | 7% VS VERISSIMO 17 | 3%

(Di lunedì 10 ottobre 2022)TV 9· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3480 38.79 PT – 8768 44.93 24 – 3121 34.78 PT – 6481 33.21 Pres. In Famiglia – xTg1 – 1066 20.04In Famiglia – xIn Famiglia – 1448 22.12A Sua Immagine – 1513 19.79S. Messa del Papa – 1478 21.38Angelus – xLinea Verde – 3030 24.89Tg1 – 3940 28.11In – 2363 18.19In – 2020 18.09Saluti di Mara – 1667 16.03Da Noi a Ruota Libera – 2000 17.71Reazione a Catena – 3022 21.60Reazione a Catena – 4045 24.73Tg1 – 4784 25.22Soliti Ignoti – 4527 22.82– 4769 24.91 + 4532 27.92 2348 22.25 + 2305 24.95 410 21.63 + 394 24.03 3388 29.03 + 3216 32.95Prix Italia + RaiNews – 767 8.73 + 271 5.37 Prima Pagina – xTg5 – 1218 21.64Tg5 Speciale – 661 ...

Redazione Sorrisi Rai1, Mina Settembre : 4.769.000 spettatori (share 24,91%) il primo episodio e 4.532.000 spettatori (share 27,91%) il secondo episodio Rai3, Che tempo che fa : 2.221.000 spettatori (...Ma proprio l'indole alternativa e un passato ricco ditrasversali portano la cantautrice ... Leggi anche I dischi da ascoltare a2022 Sono tornati i vecchi, nuovi Pixies Blue Rev , il ...I casi di giornata a Ballando con le stelle fanno crescere gli ascolti di tutti gli altri programmi di Rai 1 della domenica: ecco i dati del 9 ottobre 2022 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...