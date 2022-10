Totti e Ilary in tribunale | cosa chiede adesso la Blasi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Francescosi troveranno in: ecco cheha chiestola conduttrice. Da mesi non si parla d’altro, la fine del matrimonio tra Francescoè sulla bocca di tutti. La conduttrice de L’Isola dei famosi lo ha annunciato per prima mesi fa seguita dalle parole dell’ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

francescoblasiin tribunale il 14 ottobre: prima udienza per la separazione e lo scambio borse - Rolex Appassionata di sport 'Sono felice di essere riuscita a raggiungere questo invidiabile traguardo ...Francesco Totti e Ilary si troveranno nei prossimi giorni in tribunale per la prima volta: ecco che cosa ha chiesto adesso la conduttrice.È tutto pronto per la partita in tribunale che si giocherà tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra pochi giorni ci sarà infatti la prima udienza davanti al giudice civile. Per quello che ...