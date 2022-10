Torino Sanabria | l’Empoli per ritrovare il gol in casa

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tonyalla ricerca del gol in, inEmpoli la sua occasione dopo nove mesi di digiuno interni Tonyalla ricerca del gol in, inEmpoli la sua occasione dopo nove mesi di digiuno interni. I granata vogliono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e presentarsi al derby contro la Juventus a pari punti. Occasione ghiotta inma contro un avversario ostico comedi Zanetti. Juric punta sulla voglia dell’attaccante diil gol ine proprio contro gli azzurri segnò la rete all’esordio con i granata. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per il, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3 - 4 - 2 - 1 come modulo. Questa la ... Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic;. Risponderà l'...(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk;. All.: I. Juric. Empoli (4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Stojanovic, De ...Sette reti in otto partite sono una miseria. Il Torino è al terzultimo posto in Serie A per quel che riguarda la fase realizzativa. Finora a bucare la rete avversaria sono stati Vlasic (3 ...Torino-Empoli, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino Nona giornata della Serie A 2022-2023.