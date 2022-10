Simeone | «Gioco poco? Quello che conta è la qualità del tempo | nel calcio e nella vita»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la vittoria sulla Cremonese in campionato, ai microfoni di Dazn l’attaccante argentino del Napoli, Giovanni. Subentrato dalla panchina ha segnato uno dei 4 gol del Napoli. «Bello, è sempre bello aiutare i ragazzi. E’ stata una bellissima giornata: la squadra ha lottato fino all’ultimo e ci siamo presi tre punti molto importanti». Dove trovi tutta questa energia? «Me la dà la tifoseria, che la vedo molto carica. Questo ci fa piacere e ci carica anche a noi. Dobbiamo continuare così, la tifoseria ci aiuta tantissimo». C’è un’alchimia speciale tra te e Napoli, è come se fossi qui da sempre. «Non lo so, ho sempre detto che mi sento un po’ come loro, un po’ argentino e un po’ italiano. Forse perché ho vissuto qui anche da piccolo. Forse sono nel posto giusto, io continuerò a fare come sempre il mio». Quando sarai titolare? «L’importante è fare minuti. Ho ...