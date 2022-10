Salvini e Berlusconi | il sospetto di Giletti sul nuovo governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Massimotorna in onda con Non è l'Arena su La7. Il conduttore, nella puntata di domenica 9 ottobre, mette al centro ancora una volta la politica. A dirlo lui stesso presentando gli ospiti in studio. Tra questi Alessandro Sallusti, Gad Lerner e Paolo Mieli: "Con loro parlo di politica nella prima parte". Ed è proprio sulla politica la riflessione e ilavanzato dal giornalista: "La Meloni è sempre silente. Vi ricordate quando ha detto 'è finita la pacchia'? Per alcuni non è neanche iniziata che per la Meloni ci sono già problemi". Il riferimento è agli alleati: "Quantosono davvero con lei?".avanza dunque il dubbio che all'interno del centrodestra ci sarebbero delle fibrillazioni. Ma in puntata non si parla solo di...