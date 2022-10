Red Bull in difesa | dopo il budget cap | ecco la questione Verstappen-Norris

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non c’è pace in questo periodo per la Redche,la polemica ancora senza risoluzione portata dal fantomatico sforamento delcap nel 2021, è incappata anche un piccolo incidente diplomatico in pista. Il suo, durante le qualifiche del Gran Premio di Giappone, si è reso protagonista di un episodio al limite del pericoloso: l’errore è stato dell’olandese che, però, non ha subito nessuna sanzione. È polemica. Piccola, ma evidente. Rednuovamente inilcap: sul banco lacosa ha detto Chris Horner in merito alle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Il team principal della Red ...