Leggi su altranotizia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una nota e apprezzatissima presentatrice Rai ha stupito i telespettatori con un gesto che in queste settimane racchiude un significato toccante. Ieri il pubblico ha accolto di buon grado la scelta che ha fatto la famosa donna Rai di cui stiamo parlando. LaRai ha deciso di fare come migliaia di donne che negli ultimi giorni si sonote i. In realtà è ilrsi una ciocca e il gesto tanto caro a vip e non ha un valore enorme. Sapete di cosa si tratta?Rai siin diretta La presentateice Rai di cui stiamo parlando è al timone di un noto talk show che ha riscosso moltissimo successo. Una donna che ha fatto discutere il web quest’estate con gli scatti estivi che ha condiviso coi fan. Per darvi un ...