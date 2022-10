Lione | UFFICIALE | esonerato Bosz Riecco Blanc

(Di domenica 9 ottobre 2022) Laurenttorna a sedersi sulla panchina del. I francesi hannodopo il difficile avvio di stagione Il nono posto delha convinto i vertici francesi a esonerare. Al suo posto ecco il ritorno di: LA NOTA – “Visti i deludenti risultati ottenuti in questo inizio della stagione, che restano ben al di sotto delle aspettative e degli obiettivi prefissati, l’Olympique Lyonnais informa di aver sollevato dall’incarico Peter, oltre a quelli di Rob Maas, assistente dell’allenatore, e Terry Peters, preparatore fisico.All’interno del club è stata effettuate una riflessione per trovare le leve necessarie per consentire alla squadra di ripartire su basi solide e per essere in linea con le ambizioni del direttivo ...

Commenta per primo Ilha deciso: Peter Bosz non è più l'allenatore della prima squadra. Al suo posto, come comunicato dalla società francese, arriva Laurent Blanc , che non allenava in Ligue 1 da sei anni 'Visti i ...... Game Director di Deathloop che lavora nella sede francese di Arkane a. Accompagnato da ... Non è chiaro se questo annuncio sia o meno legato ad un prossimo crossovero nuovo titolo ...Ora è ufficiale, Laurent Blanc è il nuovo allenatore del Lione. L'ex calciatore dell'Inter ed in passato anche CT della nazionale francese è subentrato al posto di ...In molti lo avevano già intuito, ma adesso arriva la conferma ufficiale: Deathloop e Dishonored sono parte dello stesso universo.