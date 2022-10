Incidente su A4 | morta anche l’educatrice | è la settima vittima

Leggi su italiasera

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Salgono a 7 le vittime del tragicodi venerdì sulla A4. Nella mattinata di oggi è stata dichiarata la morte cerebrale per la 36enne Romina Bannini,che gruppo di disabili uccisi nello scontro con un camion in autostrada. Ne dà notizia ‘Veneziatoday.it’, aggiungendo che “da Riccione è giunta la delegazione dei parenti delle vittime della strage che, accompagnata dal sindaco Daniela Angelini, si è presentata all’ospedale di San Donà di Piave per le tristi formalità del riconoscimento dei corpi. Nell’sono morti Massimo Pironi, 63enne ex sindaco di Riccione e alla guida del mezzo che è andato a scontrarsi contro un camion e i ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni morti sul colpo”. A ...