Iker Casillas fa coming out con un tweet? | “Spero mi rispettiate | sono gay”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Unsemplice, chiaro e che pare non lasciare spazio ad interpretazioni e, si spera, giudizi di alcun tipo. E’ quello di, che tramite sul profilo scrive: “migay #buonadomenica”. Parole decisamente importanti da parte dell’ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, specialmente se inserite all’interno di un contesto calcistico fino ad oggi non troppo incline ad annunci di questo tipo. Sarà vero? Ecco ildell’ex portiere spagnolo. Eque me respeten: soy gay. #felizdomingo —(@) October 9, 2022 SportFace.

