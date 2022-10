Grande Fratello Vip | Carolina Marconi infastidita da certi comportamenti | “Io sono umana” VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022)Vip,torna ad esporsi su una concorrente della Casa: ecco le parole della gieffinaVip, la settima edizione del reality show è sbarcato su Canale 5 dallo scorso 19 settembre. I nuovi concorrenti stanno animando e movimentando la Casa più spiata d’Italia e lo faranno per diversi mesi. La data della finale non è stata ancora svelato, ma sicuramente proprio come lo scorso anno Alfonso Signorini a sorpresa svelerà i dettagli nel corso delle prossime dirette. Da quando è iniziata questa nuova avventura televisiva, diversi gieffini hanno già dovuto abbandonare la Casa spiazzando concorrenti e telespettatori. Da Marco Bellavia a Sara Manfuso passando per la squalifica di Ginevra Lamborghini e la prima eliminazione del televoto di Giovanni ...

Libero Magazine

Marco Bellavia si è ritirato dalVip perché non ce la faceva più a reggere la sofferenza di essere isolato e bullizzato dai compagni, per la sua fragilità emotiva. Alla domanda del conduttore sul perché del loro ...... cogliendo la palla al balzo per chiedere il motivo per cui non è stata scelta direttamente come opinionista delVip : 'La Bruganelli e la Berti sono brave, ma la giovane Giulia non ... Grande fratello Vip, tutti gli avvenimenti di questa settimana Scopriamo qualcosa in più su Sara Manfuso, l'ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip! Conosciamo meglio Sara Manfuso, l'ex modella, giornalista ed opinionista che ha recentemente abb ...L’ex moglie di Marco Bellavia fa chiarezza: la verità sui suoi problemi Indubbiamente la settima edizione del Grande Fratello Vip è ...