Gasperini | «Dobbiamo essere contenti di questo risultato»

(Di domenica 9 ottobre 2022). Le parole del tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Dazn. Gian Piero Gasperini ha analizzato il pareggio contro l'Udinese ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del tecnico dell'Atalanta: PARTITA – «Dobbiamo essere contenti di questo risultato, maturato in un momento nel quale avevamo la partita in mano meritando il doppio vantaggio. La punizione ha dato energia all'Udinese, noi siamo calati nel finale e con i cambi non siamo riusciti a tenere il risultato. Le indicazioni di questa partita sono comunque molto positive. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, giocando con grande personalità approfittando degli spazi poi le partite possono sempre avere delle svolte e così è stato nel finale. E' una partita che ci ha fatto crescere»

