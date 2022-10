F1 | Sebastian Vettel | “Molto contento per il risultato; non può esserci un trattore con noi in pista! Verstappen dominante”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nelle 12 volte in cui il Gran Premio del Giappone di Formula 1 ha permesso a un pilota di conquistare un titolo, c’è un interessante e intrigante incrocio tra Max: oggi l’olandese, l’ultima volta 11 anni fa (nel 2011, sempre con Red Bull) il tedesco. Il primo è per la seconda volta Campione del Mondo grazie alla vittoria odierna, il secondo è stato nominato pilota del giorno, insomma un intreccio particolarmente affascinante tra i due. Una gara a dir poco pazzesca per il pilota della Aston Martin, protagonista di una partenza non propriamente ideale visto il contatto con Fernando Alonso che lo ha costretto a ritrovarsi nelle ultime posizioni; al momento della ripartenza, la scelta di fermarsi tra i primi per utilizzare le gomme intermedie ha dato i suoi frutti, finendo in sesta posizione. Affascinante la ...