F1 | Mattia Binotto tuona | “FIA ridicola | oggi hanno deciso subito per la penalità a Leclerc”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una situazione decisamente ingarbugliata. E’ un po’ così che si può valutare l’epilogo del GP del Giappone, 18° round del Mondiale 2022 di F1. Lo sviluppo della corsa nipponica è stata particolare: interruzione dopo poche tornate per le condizioni della pista troppo bagnate; ripartenza dopo diverso tempo con soli 28 giri completati; assegnazione dei punti in maniera completa. Come sottolineato dalla FIA: “Le regole relative all’assegnazione dei punti ridotti (articolo 6.5) si applicano solo in caso di sospensione della gara che non può essere ripresa, e quindi vengono assegnati punti pieni e Max Verstappen è Campione del Mondo“. E quindi è stato l’olandese Max Verstappen a vincere la gara di Suzuka e il titolo mondiale, visto quanto è accaduto alle sue spalle:di 5? al monegasco Charles(2° al traguardo) per aver tratto vantaggio dal ...