Dove vedere la Parigi-Tours in tv e streaming

(Di domenica 9 ottobre 2022) La stagione su strada è agli sgoccioli ma vi sono ancora alcuni appuntamenti importanti in calendario. Domenica 9 ottobre torna infatti la, classica francese giunta oramai alla sua 116a edizione. Lo scorso anno a trionfare fu Arnaud Demare, che in volata ebbe la meglio di Franck Bonnamour e Jasper Stuyven. Nella storia sono nove i successi di corridori italiani su queste strade, l’ultimo dei quali risalente al 2017 con Matteo Trentin, che qui vinse anche due anni prima; i belgi sono in cima al palmarès con 42 successi superando anche i padroni di casa francesi. LEGGI ANCHE:i Mondiali Gravel in diretta tv eLa classica francese saluta Philippe Gilbert Durante questa(che ha vinto due volte) un altro mostro sacro ...

Milan - Chelsea in tv e streaming Diverse alternative perMilan - Chelsea in diretta tv. L'incontro sarà visibile in chiaro su Canale 5 con pre - partita dalle ore 20:51; anche gli ...Milan - Chelsea: streaming e diretta tv Il match tra Chelsea e Milan, in programma alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv da Mediaset, in chiaro su Canale 5, e da Sky su Sky Sport Uno (...La UEFA Champions League è alle porte e con essa anche la partita Barcellona - Inter. Ecco dove, quando e come vederla!La UEFA Champions League è alle porte e con essa anche la partita Napoli - Ajax. Ecco dove, quando e come vederla!