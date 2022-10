Chi affronterà l’Italia ai quarti ai Mondiali di volley e quando giocherà | decisive le ultime partite

(Di domenica 9 ottobre 2022) La seconda fase dei2022 difemminile terminerà oggi:ha conquistato il primo posto nella Pool E ed ora attende di conoscere la propria avversaria aidi finale, che sarà la quarta classificata della medesima pool e verrà definita da due dei tre incontri odierni.saranno le sfide tra Cina e Belgio, prevista alle ore 12.30, e quella tra Giappone e Paesi Bassi, in programma alle ore 15.30. Considerando che il Brasile è secondo e che i Paesi Bassi, l’Argentina e Porto Rico sono eliminate, le azzurre potranno incontrare Cina, Giappone o Belgio. Di seguito tutte le combinazioni in base ai risultati odierni. COMBINAZIONIFEMMINILE 2022 ITALIA-CINA AIDI FINALE: – Se il ...

OA Sport

L'ITALIA AI QUARTI DI FINALE DEI MONDIALI LE COMBINAZIONI ITALIA - CINA AI QUARTI DI FINALE: - Se il Giappone batte l'Olanda per 3 - 0 o 3 - 1 e la Cina batte il Belgio.... nella storia, maggiori vittorie per la squadra in tenuta bianconera che, quest'oggi ... MILAN JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Pervorrà scommettere sulla diretta Milan Juventus , ecco ... Chi affronterà l'Italia ai quarti dei Mondiali di volley femminile Perché il pericolo Cina è tangibile. Le combinazioni