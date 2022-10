Casillas | il coming out era una messinscena

La rivelazione su Twitter, potrebbe essere una provocazione per sviare i gossip sulle sue tante presunte ...ANCHE PUYOL Il tweet diha provocato un gran terremoto, unout di queste dimensioni è chiaramente inatteso e commentato. In maniera positiva, e negativa. Tanti insulti. Un attimo ...«Espero que me respeten: soy gay». Iker Casillas, ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, ha fatto coming out con un semplice post su Twitter: «Spero che mi rispettiate, sono gay», ha ...L’argomento più chiacchierato sui social in questi minuti gravita attorno il tweet di Iker Casillas, leggenda del Real Madrid ... il quale avrebbe deciso di fare coming out. Ciò che ha sorpreso gli ...