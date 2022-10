Adam Driver è irriconoscibile nel ruolo di Enzo Ferrari nel film di Michael Mann

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo aver interpretato Maurizio Gucci in House of Gucciinterpreterà un'altra icona italiana:. L'attore americano sta girando il biopic sul pilota e industriale sotto la guida del regista, al suo primodopo quasi nove anni. Una prima immagine dinei panni diè stata da poco pubblicata sui social network. È difficile riconoscere l'attore, che qui ha i capelli ingrigiti e spessi occhiali scuri. Il progetto è tratto dal libro di Brock Yates- The Man and the Machine.ha scritto la sceneggiatura di adattamento insieme al compianto Troy ...

... Ferrari, a Modena e dintorni e alcune star del cast sono state avvistate sul set come, Patrick Dempsey e Penelope Cruz. Il regista è affiancato da una ricca squadra di collaboratori come ......Club's differentiated ability to capture and reduce Scope 3 level emissions data as a keyin ..." saysBraun, CEO & Co - Founder of Climate Club. As Climate Club captures more data on the ...Conosci Adam Driver, è diverso da Enzo sabato 8 ottobre 2022 | 16:01 APA/APA/AFP/GETTY/MONICA SCHIPPER Con i capelli grigi pettinati all'indietro, ...Prime immagini del film di Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver nel ruolo del Drake ...