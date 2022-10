WWE Extreme Rules 2022 – Preview

(Di sabato 8 ottobre 2022) Buon sabato a tutti amici di Zona Wrestling e ben ritrovati ad una nuovasulle pagine del nostro amato sito. Tocca alla WWE e più precisamente tocca ad, appuntamento che come da tradizione vede nella sua Card soltanto Match a stipulazione speciale, dal più basso al più titolato, e il tutto si terrà al Wells Fargo Center di Filadelfia, Pennsylvania. Partiamo senza indugi quindi, e come sempre da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH The Brawling Brutes vs The Imperium in a Good Old Fashioned Donnybrook Match Siamo arrivati ad un punto nel quale, a mio avviso, la WWE darà una giusta vittoria ai Brawling Brutes, ma in un contesto nel quale, almeno parlando a lungo termine, Gunther debba essere protetto, in vista di una sua consolidazione ed un suo definitivo Push ...

