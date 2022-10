“Si è suicidato” Choc al GF Vip | la notizia di Antonio Spinalbese travolge i vipponi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Antonino. Nella casa del GF Vip 7 è tempo di confessioni molto intime e dopo il caso di Marco Bellavia, che ha monopolizzato l’ultima settimana nella casa, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è lasciato andare a un racconto molto intimo e allo stesso tempo sconvolgente. Il dolore del divorzio dei genitori e la sofferenza per la scomparsa del padre. Antoninoe il raccontocondiviso con gli amici della casa: Luca, Daniele e il giovane George. Aveva 8 anni quando la relazione fra i genitori è finita, a quell’età non riusciva a comprendere le dinamiche che avvenivano nella sua famiglia. A causa dell’addio tra i genitori Antoninoha sofferto tanto e dopo il trasferimento a La Spezia, lontano dal padre, il vippone ha spiegato di aver nutrito un forte senso di ...

Il Sussidiario.net

Antonino ha aggiunto: ' Mio padre è morto: si è- ha raccontato Antonino mentre i compagni lo ascoltavano in silenzio. 'Siamo entrati a casa sua e c'era uno stato folle, mio padre era...... Antonino Spinalbese choc 'Mio padre si è suicidato'/ 'Era in depressione ma nessuno…' Antonino Spinalbese racconta il dramma vissuto in famiglia al Grane Fratello Vip 2022: "Mio padre si è suicidato. Era in depressione ma nessuno...".