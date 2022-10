Sassuolo-Inter in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 8 ottobre 2022) I neroverdi di Dionisi ospitano i nerazzurri di Simone Inzaghi nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A:vedereLa 9ª giornata della Serie A 2022/2023 si apre con l’anticipo pomeridiano fra ildi Federico Dionisi e l’di Simone Inzaghi. Nerazzurri e neroverdi sono appaiati in classifica con 12 punti dopo le prime 8 giornate di campionato .: la partita si giocherà sabato 8 ottobre 2022 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere la gara sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Clicca qui per i precedenti diLa partitasarà trasmessa in ...

L'ex tecnico del, approdato da poche settimane in Inghilterra, ha parlato in conferenza ... Ecco cosa ha detto: "Antonio lavorava all'quando l'ho affrontato, una grande squadra che ha ...Sono state ufficializzate le formazioni di, anticipo della nona giornata di serie A in programma alle 15 al Maipei Stadium. Inzaghi ha deciso di dare ancora fiducia a Onana che sarà il portiere titolare. In difesa Acerbi ...Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: confermato Onana al posto di Handanovic, D'Ambrosio titolare e capitano e Asllani a centrocampo. Dzeko-Lautaro in avanti. SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; ...Sassuolo-Inter sta per iniziare. Tra le tante novità di formazione, quella che salta subito all’occhio è la titolarità di Onana anche in campionato. Simone Inzaghi, è pronto a dare fiducia all’ex Ajax ...