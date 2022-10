(Di sabato 8 ottobre 2022) "Laha amplificato ilgap, prima a livello mondiale si riteneva di poterlo colmare in circa 99. ...

Luce

"La pandemia ha amplificato il gender gap, prima a livello mondiale si riteneva di poterlo colmare in circa 99 anni. ...Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto superiore die del Ministero della Salute l'Rt, ... aumentano i casi tra i bambini in età scolare:nella fascia da 5 a 11 anni Covid, il tema ... Sanità, allarme gender gap: "A causa della pandemia serviranno molti più anni per raggiungere la parità" - Luce