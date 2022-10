Riassunto e gol di Sassuolo – Inter 1-2 9a giornata

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 10/08/2022 alle 17:15 est L’attaccante bosniaco ha segnato entrambi i gol nella vittoria dell’al(1-2) La squadra ‘nerazzurra’, dominata in molti momenti, ha reagito vincendo nel tratto finale edin Dzekoautore di una doppia e completissima prestazione nella trama associativa, ha promosso questo sabato la vittoria dinel campo della(1-2). In un grigio pomeriggio i ‘nerazzurri’, dominati in molti tratti da un avversario privo di zanne, hanno ottenuto una vittoria fondamentale per non abbandonare ulteriormente la lotta per la ‘scudo‘. Tutto questo, quattro giorni prima della ‘finale’ contro il Barcellona nel Campo No. ...

Corriere della Sera

... con quel salto mentale che così haFabio Capello : 'Il Napoli gioca sempre per vincere'. ...il primato di essere il primo allenatore di una squadra italiana ad avere segnato più di 10...E a proposito di qualità, non è un caso che il secondoarrivi da Smalling, il difensore più ... La squadra è fuori geometria, il suoè Dumfries. APPROFONDIMENTI Pagelle Inter - Roma: ... Under 16 Provinciale Torino Girone C, il riassunto della seconda giornata Manchester City stella Erling Haaland ha dominato la Premier League inglese finora in questa stagione. In effetti, è stato così dominante che i fan stanno ...Quattro settimane trascorse in NFL e soltanto una squadra resta imbattuta, gli Eagles in NFC, mentre in AFC la lotta al vertice è serrata.