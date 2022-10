Red Bull 64 Bars Live Napoli Scampia | come seguire in streaming il concerto rap dell' anno l' 8 ottobre

Leggi su gqitalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Metti una sera . anzi, un pomeriggio e una sera - un flusso continuo di rap con alcuni dei più grandi protagonista sulla nostra scena musicale. Red64, da(nella piazza che guarda le Vele di), l'82022 ospita, con sold out da 8000 ingressi, Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash, nonché diversi talenti locali (J Lord), elevando all'evento dal vivo un format che, nato in Nuova Zelanda e quasi subito importato nel nostro paese, in pochi anni è diventato insieme un banco di prova e un punto di affermazione per i protagonistia scena rap contemporanea, intenti a confermare il proprio talento duettando in tempo rwale con un beatmaker. 64è esploso su Youtube e negli ...