Pulmino si schianta su un Tir in coda | ecco chi sono le sei vittime

Alla luce dell' incidente stradale avvenuto ieri sulla A4 a San Donà di Piave , nel Veneziano, in cui hanno perso la vita l'ex sindaco Massimo Pironi e cinque ragazzi del "Centro 21", la sindaca di ...Il furgone sicontro un tir fermo in colonna e in all'altezza del casello di San Donà - Noventa è l'inferno. Proprio nel di quell'autostrada. Ad accartocciarsi sul retro dell'autoarticolato è un Ducato ...Alla luce dell’ incidente stradale avvenuto ieri sulla A4 a San Donà di Piave , nel Veneziano, in cui hanno perso la vita l’ex sindaco Massimo Pironi e ...Poco fa la terribile ennesima notizia che si va a sommare agli altri sei decessi (autista e passeggeri del pulmino che si è schiantato contro un tir che precedeva il mezzo) tra i quali l'ex sindaco di ...