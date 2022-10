Milano | Sala | ' su Area B andrò avanti anche da solo'

(Di sabato 8 ottobre 2022), 8 ott. (Adnkronos) - "Sono un po' stufo di questi dibattiti in cui tutti si dichiarano ambientalisti, ma poi quando fai una cosa rimani da. Iougualmente, alcune cose si fanno per ottenere risultati e per dare un messaggio e l'A è intesa in questo senso: dobbiamo lavorare per ridurre il numero delle auto, il traffico aè davvero qualcosa di impegnativo". Il sindaco diGiuseppedifende il provvedimento sull'B e replica a chi lo definisce una misura classista.

A dirlo con forza all'assemblea pubblica "Cominciamo da capo", organizzata adall'assessore ... A chi, come il sindaco Beppe, sostiene che convocare le primarie troppo presto possa ...Tutti sanno che acome a Roma come a Firenze come a Bologna il partito rosso ha chiuso gli ... è perché gli è stato concesso: il sindaco, con il suo assessore alla mobilità che è più ...in collaborazione con la Banca dei tessuti cardiovascolari della Lombardia e il Centro cardiologico Monzino di Milano. Il prelievo è stato effettuato nella sala operatoria dell’ospedale di ...Milano, 8 ott. (Adnkronos) - "Credo che sia meglio aspettare la formazione del governo perché da questo capiremo se come io penso, ma potrei essere smentito, Fontana e Moratti rimarranno in ...