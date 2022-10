Milan Juve 0-0 LIVE | secondo palo di Leao!

(Di sabato 8 ottobre 2022) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Ritmi subito alti a San Siro 8? Tiro Cuadrado – recupera palla Locatelli, che serve Vlahovic bravo ad allargare per Cuadrado che calcia in diagonale, tiro fuori 11? Tiro Milik – azione corale biancocera che porta alla conclusione il polacco bravo ad girarsi e calciare, tiro centrale, blocca Tatarusanu 13? Tiro Danilo – il brasiliano dellantus si mette in proprio, punta l’area e calcia, diagonale fuori 20? ...

