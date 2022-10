La Ue non funziona più? Macron ne fonda un' altra altrettanto inutile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ieri a Praga si è riunita per la prima volta la Comunità politica europea, l'invenzione didi cui francamente non sentivamo la mancanza. I rappresentanti di 44 Paesi europei, nel novero vanno aggiunti alcuni che si danno per europei ma in realtà si trovano in Asia, si sono seduti intorno a un tavolo metaforico per dirsi le stesse cose che si dicono già a Bruxelles, ildelle volte inutilmente. Ci si è dati di gomito constatando il successo dell'isolamento russo e si è parlato di gas, lo ha fatto in particolare Draghi che ha ribadito la necessità di lavorare insieme per affrontare il problema prima che sia troppo tardi, altrimenti addio Unione Europea (quella vera, non la Cpe). E poi il clima, la sicurezza, la difficile situazione economica, l'immigrazione... DALLA CECA ALLA CPE A cosa serve dunque la Comunità politica europea? ...