Kvaratskhelia fa sognare il Napoli | l’ha detto sula Champions e sullo Scudetto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Interessante intervista rilasciata dal nuovo talento dele del nostro campionato Kvicha Kvaaratskhelia alle colonne del Corriere dello Sport. Molte le dichiarazioni interessanti a partire dal suo rapporto con la sua nuova squadra e con il suo allenatore, passando per gli obbiettivi personali e di squadra da voler conquistare in maglia partenopea.Sul: “È una squadra piena di giocatori molto forti: se continuiamo così, possiamo anche arrivare più in alto di quanto pensino tutti. Kvaramania? È bello sapere che in tanti la pensino così, ma proprio per questo motivo quando gioco do tutto me stesso. Il cento per cento. Più del massimo. Dove voglio arrivare? Sto lavorando molto per migliorare e voglio lavorare anche di più perché devo ancora imparare tante cose. Però una cosa è ...