Incendio sull' unico ponte che collega Russia e Crimea | Mosca | Provocato da un camion - bomba

(Di sabato 8 ottobre 2022) Putin istituisce una commissione governativa. Crollate parzialmente due campate, il Cremlino: 'Non ci sono previsioni sul ...

Putin istituisce una commissione governativa. Crollate parzialmente due campate, il Cremlino: 'Non ci sono previsioni sul ...... l'è stato provocato dall'esplosione di un camion . Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga ha lanciato un nuovo allarme: "Tutti noi siamo'...CIVITANOVA – Incendio nell’officina di una ditta di soccorso stradale a Civitanova, brucia un furgone. Si tratta di un Fiat Ducato, non si esclude il dolo. Da quantificare ...La circolazione dei veicoli attraverso il ponte Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stata sospesa a causa dell'incendio. Il personale del ministero russo per le emergenze e il servizio ...